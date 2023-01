Era agli arresti domiciliari, ma quando sono arrivati i carabinieri, che dovevano notificargli che la sentenza che gli era stata inflitta per falsità e tentato furto in abitazione era diventava esecutiva, in casa non c’era.

I militari allora hanno atteso che tornasse e quando è ricomparso l’hanno arrestato, trasferendolo nel carcere di Uta.

Si tratta di un 59enne di Dolianova.

Oltre a espiare pene di un anno e sei mesi per il reato di falsità e di un anno e 4 mesi per il tentato furto, dovrà anche rispondere del reato di evasione.

