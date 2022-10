Dopo mesi di attesa e proteste, il Comune di Decimomannu è pronto ad attivare le mense nelle scuole del paese: asili, elementari e medie.

Il servizio sarà avviato giovedì 3 novembre e fino al 2024 sarà gestito dalla Markas Srl, ditta vincitrice della gara d’appalto.

Il ritardo per l’attivazione della mensa era finito sotto polemiche sollevate dai genitori degli alunni. Per limitare il disagio il Comune aveva allora avviato un catering provvisorio (pasti pronti), in attesa dell’attivazione del servizio affidato alla nuova ditta.

Il catering però non piace alle famiglie che contestano la qualità dei cibi erogati.

Da giovedì i disagi saranno un lontano ricordo con l’attivazione del servizio definitivo.

