Previsti nuovi tagli di alberi a Decimomannu: «Un’operazione dolorosa ma necessaria a garantire la sicurezza di tutti - commenta la sindaca Monica Cadeddu - che ha richiesto molto tempo per il suo studio e anche molte risorse economiche».

Come spiega il consigliere delegato al Verde pubblico Luca Littera «da una relazione agronomica si evince la presenza di diverse piante in classe di rischio “D” (estremo) di cui è previsto l’abbattimento. In via Nazionale due pini, secchi e vuoti al loro interno, verranno rimossi già nei prossimi giorni, mentre gli altri pericolanti nelle settimane successive».

In particolare verranno abbattute 23 piante, mentre altre verranno potate. Inoltre verranno rimossi o fresati una trentina di ceppi tra piazza e parco di Santa Greca, viale Italia e via Nazionale.

A queste operazioni ne seguiranno altre di ripiantumazione di 47 alberi ad alto fusto che interesseranno, tra le altre, la via Nazionale.

