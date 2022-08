Una nuova vittima sulla Statale 130, questa volta nel territorio di Decimomannu. L'uomo, un 73enne residente in paese, è stato investito mentre era in bicicletta da un'automobile all'altezza di via San Sperate intorno alle 20.30. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Il ciclista è stato soccorso dai medici di un'autoambulanza del 118 che si sono sincerati delle sue condizioni per poi accompagnarlo al Brotzu, dove è morto un'ora dopo.

Intervenuti sul luogo i carabinieri di Iglesias e della stazione di Uta che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente sentendo anche l'automobilista coinvolto.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo una prima ricostruzione il ciclista stava attraversando la Statale 130, ma la scarsa visibilità lo avrebbe reso difficile da vedere. A quell'ora il sole era già basso sull'orizzonte e non è escluso che questo dettaglio possa aver contribuito a causare l'incidente. L'impatto è stato molto violento. Il 73enne, è stato sbalzato dal sellino ed è caduto sull'asfalto.

