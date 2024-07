Sono stati individuati i responsabili della piattaforma abusiva all’interno del Parco di Santa Lucia.

La scorsa settimana alcuni cittadini sui social avevano lamentato la realizzazione di una piattaforma in cemento di due metri per quattro circa, costruita senza alcun permesso, e la possibilità che questo potesse essere fatto alla luce del sole, nonostante la videosorveglianza presente in tutto il parco.

Una volta trovati, gli “artisti” hanno deciso di rimediare all’errore commesso eliminando la lastra realizzata e ripulendo tutta la zona.

«I responsabili della realizzazione di quella piattaforma, avendo capito l'errore compiuto per mere differenze culturali, si sono offerti di rimediare e hanno ripristinato il luogo. Compito di chi amministra, più ancora che sanzionare, è educare i cittadini al rispetto della proprietà pubblica, pertanto mi ritengo soddisfatta di come la vicenda si sia conclusa» afferma la sindaca Luisa Murru.

© Riproduzione riservata