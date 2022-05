Una 28enne salernitana è stata denunciata a piede libero dai carabinieri di Villaputzu per truffa. I militari hanno avviato le indagini dopo la vicenda che ha avuto come protagonista un 30enne del paese. La giovane aveva illecitamente clonato e utilizzato un sito internet per vendere una console Nintendo Switch, ed era riuscita a farsi accreditare 184 euro dal 30enne, senza però mai spedire quanto acquistato.

Nel corso degli accertamenti, è emersa la totale estraneità alla vicenda da parte del sito originale, il cui titolare – per altri fatti analoghi - aveva già formalizzato varie querele.

