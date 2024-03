Un quadro preoccupante che richiede strategie efficaci di prevenzione, adattamento e consapevolezza, in primo luogo. La crisi climatica fa paura: nel 2023 in Italia si sono verificati 378 eventi estremi, +22% rispetto all'anno precedente.

Il 9 aprile a Villaputzu, insieme a voci autorevoli della musica, della formazione, delle imprese e del terzo settore, si terrà un incontro per riflettere sulle azioni chiave per invertire la tendenza. Un’occasione preziosa, di ascolto e confronto.

La partecipazione è aperta a tutti e tutti potranno avere la parola durante il dibattito che si terrà nella sala polifunzionale delle scuole. Tra gli organizzatori, il Comune e Legambiente Sardegna.

© Riproduzione riservata