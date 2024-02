Due persone di origine jugoslava, un quarantaquattrenne e il figlio diciottenne, sono stati arrestati a Selargius per l’ipotesi di reato di tentata estorsione e ricettazione, in concorso tra loro.

I due avrebbero infatti tentato di estorcere 1200 euro, con la minaccia di ripercussioni fisiche qualora fossero state avvisate le forze dell’ordine, per la restituzione di un veicolo rubato al corriere di una ditta per le consegne.

L’uomo, che aveva segnalato il furto sui social, è infatti stato contattato dai due, che gli hanno dato un appuntamento per il pomeriggio del 20 febbraio nel comune di Selargius, recandosi nel luogo concordato con il mezzo trafugato.

In quel frangente i due malviventi sono però stati intercettati da un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena.

I due sono quindi stati arrestati per l’ipotesi di reato di tentata estorsione e ricettazione e trattenuti nelle camere di sicurezza del Commissariato.

L’udienza di convalida ha disposto per il padre il trasferimento in carcere a Uta e per il figlio l’obbligo di dimora a casa, con divieto di allontanamento negli orari serali e notturni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata