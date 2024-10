Operai e tecnici al lavoro a Castiadas in questi giorni per mettere in sicurezza il rio Pranu Gruttas, nella borgata di Camisa. «Stiamo portando avanti – ha messo in evidenza il sindaco Eugenio Murgioni – una serie di opere di sistemazione idraulica sull’intero territorio per cercare di contenere i danni provocati nel tempo dagli eventi calamitosi che hanno colpito in particolar modo la località di Camisa e quella di Olia Speciosa».

Un milione di euro il costo dell’intervento che prevede, fra l’altro, la manutenzione straordinaria dell’alveo e delle sponde del fiume (saranno rinforzate con delle gabbionate).

«Non appena concluderemo i lavori – ha aggiunto il primo cittadino – limiteremo i rischi di allagamento nei campi agricoli, allagamenti che negli ultimi anni hanno provocato danni significativi. Sarà così garantita la tranquillità non solo della borgata di Camisa ma di tutta Castiadas».

