L'amministrazione comunale di Castiadas organizza, durante la stagione estiva, il soggiorno diurno marino a favore dei minori residenti di età compresa fra i sei e i 14 anni.

Le domande vanno presentate al comune. Il soggiorno sarà assicurato a Marina di San Pietro con inizio dal 5 luglio e fino al 27 agosto. Previsti quattro turni della durata di dieci giorni ciascuno.

Le quote di contribuzione sono legate all'Isee familiare. Per i bambini e ragazzi una occasione per stare assieme e socializzare dopo le restrizioni legate al Covid.

© Riproduzione riservata