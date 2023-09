Le vecchie glorie del Cagliari calcio in campo, musica dal vivo e un cena conviviale: tutto pronto a Capoterra per la serata all’insegna della solidarietà ideata per sostenere l’associazione “Amelia Sorrentino”, che si occupa di promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti ospedalieri.

L’appuntamento, organizzato dal Parco Urbano di Capoterra, prenderà il via domani alle 18.30, nell’impianto sportivo di Su Suergiu, quando scenderanno in campo alcuni dei giocatori che hanno fatto la storia del Cagliari come Giuseppe Bellini, Gianfranco Matteoli, Vittorio Pusceddu, Gianluca Festa e Renato Copparoni.

Terminata l’esibizione degli ex rossoblù, la serata proseguirà al Parco Urbano, che si trova accanto ai campi di Su Suergiu. La cena solidale e la musica dal vivo di Tony Hammer chiuderanno l’appuntamento: l’intero ricavato verrà devoluto all’associazione creata dall’ex pallanuotista Corrado Sorrentino, papà di Amelia.

