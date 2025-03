Durante l’ultimo Consiglio comunale sono stati presentati a Capoterra i nuovi assessori recentemente nominati.

Il sindaco, Beniamino Garau, ha dato il benvenuto ai nuovi assessori Gaetano Crocco, che già aveva occupato a inizio consiliatura un posto in Giunta, e Arianna Lunesu, e ha fissato gli obiettivi per il resto del mandato.

«Gaetano Crocco, già in precedenza, ha dimostrato molto impegno nel campo del benessere animale, ecco perché abbiamo deciso di assegnargli nuovamente questa delega, grazie anche al lavoro dell’ex assessora Katiuscia Garone abbiamo raggiunto risultati importanti, l’impegno è quello di continuare su questa strada sino alla fine del nostro mandato. La neo-assessora alle Politiche sociali, Arianna Lunesu, dal giorno dopo la sua nomina si è messa subito al lavoro per affrontare i problemi della nostra comunità, e per sostenere i cittadini più deboli. Sono certo che entrambi i nuovi assessori ci daranno una grossa mano per portare avanti il nostro programma».

