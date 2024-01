Quattro giorni di festa per ricordare la morte del Martire Guerriero: tutto pronto a Capoterra per gli appuntamenti organizzati dalla parrocchia in collaborazione con il comitato di Sant’Efisio presieduto da Antonangelo Usai.

Le celebrazioni a cura del parroco padre Gianni Locci e don Sergio Loddo per commemorare il martirio del patrono di Capoterra prenderanno il via venerdì alle 17, nella chiesa parrocchiale, con una messa. Sabato, alla stessa ora, la funzione si terrà invece nella chiesa di San Francesco. Domenica, verranno celebrate messe alle 8, alle 10, e alle 18 nella chiesa di San Francesco. Lunedì prossimo, giorno in cui Efisio di Antiochia venne martirizzato a Nora, messe alle 8 e alle 10 nella chiesa a lui consacrata: alle 18, dopo l’ultima celebrazione liturgica della giornata, partirà la processione per le vie del centro abitato.

Il simulacro del santo, dopo aver lasciato il piazzale della chiesa, attraverserà corso Gramsci, le vie Venezia, Ariosto, Cagliari, per poi ripercorrere il corso e rientrare in parrocchia.

