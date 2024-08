Nuovo cambio alla guida dell’Ufficio di gabinetto del sindaco Beniamino Garau: dopo sei mesi lascia l’incarico Alessandra Serra, che era stata scelta a sua volta per prendere il posto ricoperto da Edoardo Fancello dall’inizio della consiliatura. Nel frattempo gli uffici comunali hanno lanciato un nuovo bando per individuare la figura in grado di affiancare il sindaco sino al fine del mandato: le candidature dovranno essere presentate entro l’8 settembre. Il candidato prescelto dovrà collaborare direttamente con il sindaco, e avrà il compito di provvedere all’organizzazione di incontri di carattere pubblico su temi specifici, dovrà curare la pagina social del primo cittadino e controllare le richieste di incontro e interviste. Il lavoro sarà a tempo pieno e determinato, sino alla fine del mandato dell’amministrazione in carica: il sindaco potrà comunque sollevare dall’incarico il capo di gabinetto qualora dovesse venire a mancare il rapporto fiduciario.

