Disservizi in vista per i cittadini di Capoterra: domani i tecnici di Abbanoa eseguiranno dei lavori per risolvere i problemi che da tempo si registrano in alcune zone del centro abitato. L’intervento di riparazione ed efficientamento della rete idrica verrà eseguito nell’incrocio compreso tra le vie Venezia e Grazia Deledda. Per consentire agli operai di intervenire sarà necessario interrompere la fornitura idrica nell’area compresa tra le vie Gramsci, Sardegna, Emanuela Loi, Trieste, Isonzo.

«I lavori inizieranno intorno alle 8 e potranno durare sino alle 18 della stessa giornata – fanno sapere da Abbanoa -, ma gli interventi potrebbero durare anche di più se dovessero emergere complicazioni. Durante la ripresa dell’erogazione idrica potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità. Per tutta la durata dei lavori il nostro personale sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile».

