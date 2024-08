La pavimentazione del tratto stradale sulla strada statale 195 è da ripristinare. Così l’Anas, da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, chiuderà la rampa che da Cagliari porta verso Giorgino, all’altezza del chilometro 5,280.

I lavori, visto che il manto stradale si è deteriorato a causa del passaggio di mezzi pesanti, sono quanto mai urgenti e necessari. I veicoli dovranno proseguire lungo la statale 195 ed invertire il proprio senso di marcia in corrispondenza della successiva rotatoria situata al km 8,800, per poi ritornare allo svincolo di Giorgino ed utilizzare la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Pula e Capoterra.

La segnaletica sarà presente in loco.

