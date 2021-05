Quasi azzerati i casi di Covid a Burcei dopo la grande paura di fine marzo (si registrarono oltre 40 casi), quando il paese finì in zona rossa.

Attualmente le positività al virus sono appena due: un paziente è ricoverato, l'altro è in isolamento domiciliare. Quattro giorni fa i casi erano sette, queste sono le comunicazione ufficiali dell'Ats. Ora si attende l'apertura dell'hub per la vacinazione (molti anziani l'hanno già fatta) di massa in paese. Già raggiunto l'accordo tra Comune e Ats.

Medici e altro personale sanitario hanno offerto la propria collaborazione assieme ai volontari della Misericordia di Burcei. Intanto il sindaco Simone Monni continua a invitare tutti al rispetto delle norme sanitarie ormai conosciute: evitare assembramenti, utilizzare le mascherine, la pulizia delle mani.

