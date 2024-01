Nelle prime ore del mattino due ambulanze del 118 di Uta e Assemini e i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio partito da un garage di un edificio in via Carife.

Due persone, un uomo e una donna sono rimasti intossicati e trasportati in ospedale. Sembra che le fiamme siano partite da un’auto.

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incendio di origine dolosa.

