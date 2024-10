Il Comune di Assemini ha emesso un’ordinanza di chiusura dello svincolo tra la VI Strada di Macchiareddu e la dorsale consortile, a causa di alcuni calcinacci che si sono staccati dalla parte sottostante al cavalcavia. Per constatare le condizioni del viadotto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cagliari: in via precauzionale il Comune, in accordo con i vertici del Consorzio industriale di Cagliari, ha disposto la chiusura immediata del tratto di strada sino alla prossima settimana.

Venerdì verranno effettuate delle prove di carico sul cavalcavia, attraverso l’utilizzo di mezzi pesanti per avere un quadro chiaro della situazione: dall’esito di tale test verranno valutati gli interventi di ripristino da realizzare. I lavori di ripristino verranno condotti nel più breve tempo possibile per riattivare la circolazione in uno dei punti nevralgici del reticolo stradale della zona industriale di Macchiareddu.

