La Giunta comunale di Villaputzu ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un centro diurno per disabili. Sarà ricavato al primo piano della ex sede del mercato civico in Via Nazionale.

L’obiettivo è utilizzare il locale come spazio polifunzionale che, nelle intenzioni del Comune, servirà contemporaneamente fino a due tipologie di utenze diverse (bambini/ragazzi e anziani).

“Ogni ambiente - dice il sindaco Sandro Porcu - sarà dotato di sala polifunzionale e di servizi igienici. In progetto sono previsti anche dei locali accessori che serviranno contemporaneamente le due sale. Nello specifico si avranno l’ufficio per l’accoglienza dell’utenza, un locale mensa, con relativa piccola cucina e dispensa mentre per il personale che opererà all’interno del centro sono previsti spogliatoio, bagni e ripostiglio. Nella progettazione sono stati rispettati tutti i parametri edilizi, urbanistici e sanitari relativi agli ambienti destinati all’uso previsto”.

© Riproduzione riservata