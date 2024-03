Anche Settimo San Pietro ospiterà il 2 aprile la “Giornata mondiale dell’autismo”. Una iniziativa che in paese è da decenni proposta da Mariolino Schirru con tanti appuntamenti e con gli edifici pubblici che in passato si sono spesso colorati d’azzurro con i palloncini dedicati all’autismo.

Intanto nelle vicinanze della chiesetta campestre di San Pietro hanno trovato ospitalità, in un vecchio maneggio, le associazioni “Ammentos” e “Zampa viva” che propongono attività sportive per l'inclusione con la promozione di passeggiate con asini, lama e alpaca- definite da Furio Tripicchio e Enza Deiana, responsabili delle due associazioni- «splendidi colleghi e ottimi compagni di viaggio per tutti».

Allestita anche una squadra di calcio a 5 con i ragazzi speciali che il sei aprile parteciperà alla finale del campionato regionale para-olimpica affiliata alla Figc. Ogni particolare è curato da Furio Tripicchio e Enza Deiana che hanno anche partecipato al corso allenatori, fra i primi in Italia.

