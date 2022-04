I cittadini si affidavano a lui per il disbrigo di pratiche amministrative di varia natura con l’Inps. In realtà il 62enne originario di Sarroch e domiciliato a Monserrato si faceva consegnare degli anticipi in denaro ma non risultava iscritto ad alcun albo professionale.

Le indagini dei carabinieri hanno condotto ad accertare quanto accaduto e a una denuncia.

L’uomo aveva allestito un ufficio CAF di rappresentanza in una via del centro, forniva brochure illustrative, ricevute per la trasmissione di pratiche indirizzate all’Istituto di Previdenza Sociale, alcune delle quali generiche e altre riportanti le intestazioni di diversi Patronati/Centri Assistenza Fiscali. A ognuna delle persone veniva richiesta una somma in acconto che variava dai 40 ai 100 euro: denaro che le vittime non rivedevano più così come non ricevevano alcun aggiornamento sulla propria pratica.

Dalla perquisizione i militari hanno scoperto che il 62enne aveva preso in affitto l’ufficio a Cagliari ma era stato allontanato per morosità dopo soli due mesi, inoltre non risultava iscritto ad alcun albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività specifica e avrebbe quantomeno dovuto essere assistito da un referente abilitato. Nell’ufficio di Monserrato sono stati trovati invece più di 200 mandati di rappresentanza e di assistenza fiscale da parte di cittadini che, nonostante il trascorrere del tempo, non hanno avuto alcun seguito alle rispettive richieste.

A chi si riconosca come vittima di analoghi raggiri, i carabinieri rivolgono l’invito a confrontarsi quanto prima con il comando di Monserrato per verificare se l’autore sia sempre il medesimo truffatore il quale nel frattempo ha abbandonato in tutta fretta l'ufficio di rappresentanza di Monserrato, non prima di aver rimosso tutte le targhette esterne e il materiale promozionale che, in precedenza, risultava ben visibile dalle vetrate.

