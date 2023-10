I meteorologi annunciano l'abbassamento delle temperature e le prime piogge anche in Sardegna dopo mesi di caldo africano. Così sono in tanti a sfruttare le ultime occasioni della stagione continuando a fare bagni e tuffi in mare.

Non solo al Poetto e Villasimius, ma anche a Torre delle Stelle dove continua ad essere particolarmente frequentata la spiaggia di Genn'e Mari, e quelle vicine di Cannesisa, Baccu Mandara, Germeas e Kal'e Moru e Solanas. Con i pendolari sardi, le spiagge vengono frequentate soprattutto da turisti svizzeri e tedeschi.

Una stagione che si allunga anche se, come detto, si annunciano le prime schermaglie del cambio di stagione. E forse di quell'acqua di cui si ha tanto bisogno nelle campagne ma anche nei bacini imbriferi con i livelli che si sono notevolmente abbassati nelle ultime settimane.

