Tutto pronto a Dolianova per le selezioni del concorso “Miss Universe Italy 2024” organizzato dalla Venus Dea in programma l'8 agosto in Piazza Brigata Sassari.

Le aspiranti miss si contenderanno la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale mondiale. Quello di Dolianova è il quarto appuntamento nell’Isola dopo le sfilate di Pula, Budoni e Ardara. La finalissima si terrà il 23 agosto a Tortolì.

L’edizione di quest’anno – affermano gli organizzatori - unisce ricercatezza estetica e fascino delle radici locali. Tutte le tappe sarde sono state l’occasione per far conoscere le peculiarità del territorio ai turisti, con proiezioni di immagini e racconti sugli abiti tradizionali presenti in tutte le serate. Un tuffo nella bellezza del passato per unire intrattenimento e cultura.

L’appuntamento di Dolianova, patrocinato dal Comune e in collaborazione con la Pro Loco, prenderà il via alle 21.30.

© Riproduzione riservata