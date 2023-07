Ennesimo incidente all’incrocio di S’Acqua Cotta dove la Statale 196 s’interseca con la 293.

Un camper con a bordo una famiglia di abruzzesi si è scontrato con una Seicento guidata da una donna di Villacidro. Per estrarre l’automobilista sarda dal veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma per fortuna la ferita non ha riportato gravi conseguenze.

Il minivan dei turisti si è ribaltato su un fianco: gli occupanti sono rimasti quasi illesi.

Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata