Tragedia nelle campagne di Villacidro, dove un 84enne è morto in seguito alla caduta in un pozzo. L’uomo si trovava nel suo terreno nella località di Is Peis, poco distante dal centro abitato.

Per motivi ancora sconosciuti ha perso l’equilibrio ed è caduto dentro un pozzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. E’ arrivata anche l’ambulanza del 118, ma l’intervento dei medici si è rivelato vano.

Stando a quanto accertato dagli investigatori l’uomo andava spesso nel suo terreno, dove aveva un uliveto. I parenti non vedendolo rientrare hanno deciso di andare nella zona di Is Peis. Hanno notato il corpo dell’uomo in fondo al pozzo e chiesto i soccorsi, ma purtroppo quando i medici sono arrivati il pensionato era deceduto.

© Riproduzione riservata