Ultimo giorno di scuola in musica per l'istituto comprensivo n. 2 “G. Dessì” di Villacidro. Questa mattina il Parco comunale n. 1 al centro del paese ha accolto nel suo ampio anfiteatro diverse centinaia di persone fra studenti delle scuole materne, elementari e medie, le loro famiglie e personale scolastico.

Tutti insieme hanno salutato l'anno e dato il via alle vacanze estive con la manifestazione “Scuola in musica”, un concerto suonato e cantato dagli studenti. A chiudere le esibizioni, studenti e studentesse delle scuole medie, diretti dall'insegnante di musica Fausto Vacca, sulle note di brani moderni e popolari fra cui “Let it be” dei Beatles, “Zombie” dei Cranberries e “Generale” di De Gregori. I giovani musicisti sono stati accompagnati dal batter di mani del pubblico, che ha potuto metter da parte gli ombrelli nonostante il cielo grigio e tutt'altro che estivo.

La giornata di festa si è conclusa al parco prima dell'ora di pranzo, con un rinfresco bibite e stuzzichini e l'animazione di Elena Ciccu, fra le foto con Topolino, le bolle di sapone arcobaleno e la musica. Gli ingressi del parco sono stati messi in sicurezza grazie al contributo dei volontari dell'associazione Auser, che collabora giornalmente con le scuole anche nell'utile servizio dei nonni vigili.

