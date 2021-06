In preda ai fumi dell’alcol, ha picchiato per futili motivi l’anziano papà convivente, di 61 anni.

E’ successo a Villacidro. Questa notte, intorno alle 2, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza un operaio 25enne del luogo, già in passato denunciato dai militari.

Visitato dalla locale guardia medica, la vittima è stata giudicata guaribile in 5 giorni.

La pattuglia dell'Arma è giunta sul posto a seguito di una chiamata sul 112 di alcune persone che avevano udito le urla dell'aggressore e hanno potuto constatare quanto accaduto in flagranza di reato.

Non è il primo episodio del genere. Le continue violenze hanno reso impossibile la convivenza, per questo i militari hanno deciso di arrestare l’uomo: troppo pericoloso lasciarlo in quella abitazione.

Molto probabilmente il giovane verrà allontanato dalla casa familiare, i genitori non ce la fanno più a sopportare le continue umiliazioni fisiche e morali inflitte loro dal figlio.

