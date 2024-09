Ha tentato dapprima di sfuggire all’alt dei carabinieri e poi, una volta raggiunto e fermato, è risultato positivo all’etilometro oltre che alla guida dell’auto con patente scaduta, senza la necessaria revisione del mezzo, e con un coltello di 20 centimetri all’interno dell’abitacolo.

Per l’uomo fermato a San gavino Monreale, un 29enne del posto, è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti a offendere. Disposti anche il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell’auto oltre, ovviamente, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Il giovane, secondo quanto rilevato dai militari, era alla guida dell’auto, una Opel Mokka, con un tasso alcolico di oltre il doppio rispetto al limite massimo consentito per mettersi al volante.

(Unioneonline/v.l.)

