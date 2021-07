Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto a Guspini sulla Statale 195 nella giornata di ieri.

All’altezza del km 5 una Volkswagen al cui volante si trovava un 29enne di San Gavino ha effettuato una manovra di sorpasso invadendo la corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo un gruppo di ciclisti e uno di questi – un 68enne di Gonnosfanadiga – è finito contro l’auto.

Il ciclista è stato soccorso è trasportato dal personale del 118 all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale per gli accertamenti del caso, non risulta comunque in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro e i colleghi della Stazione di San Gavino.

