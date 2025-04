Uno scontro frontale fra due auto si è verificato intorno alle 15,30 lungo la strada provinciale 66, tra Guspini e Montevecchio, a circa 500 metri dal birrificio e nei pressi della località Sciria. Coinvolte due autovetture: una Renault Captur e una Fiat Panda.

A causa dei veicoli che occupano l’intera carreggiata e per consentire i rilievi, la circolazione è stata immediatamente bloccata e tuttora non è consentita la circolazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze: l’Alpha 58 dell’emergenza soccorso di Guspini e la medicalizzata Mike 80. Presenti i carabinieri della stazione di Guspini e la radiomobile di Villacidro.

Gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono in corso. Secondo le prime informazioni si registrano tre feriti di cui uno grave. La strada è stata chiusa all’ingresso di Guspini e, sul versante opposto, in prossimità dello svincolo per Arbus.

