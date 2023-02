Incidente con due donne ferite in codice rosso a Sanluri.

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Nuraminis e del NORM di Sanluri, coadiuvati dai colleghi di Gesturi, sono intervenuti all’incrocio della provinciale 59 con la Zona Industriale di Sanluri per un sinistro in cui sono rimasti coinvolti due veicoli.

Gravi una 61enne nata in Germania e residente a Sanluri Stato, trasportata dal 118 al Brotzu di Cagliari, e una 79enne di Samassi portata al Santissima Trinità.

Erano a bordo di una Opel Corsa guidata da un 31enne di Sanluri, rimasto ferito per traumi vari e trasportato in codice giallo a San Gavino Monreale.

La macchina si è scontrata per cause in corso di accertamento con un furgone Fiat Iveco condotto da un 22enne di Talana, illeso. Passeggero un 51enne di Gairo, ferito ma non in condizioni gravi.

La viabilità è stata parzialmente interrotta per circa due ore e gestita da pattuglie dell’Arma.

