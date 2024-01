Un vero e proprio raid vandalico è stato compiuto a San Gavino Monreale e a farne le spese sono state le gomme di venti auto che sono state squarciate.

Il fatto increscioso si è verificato in alcune strade del paese, causando non pochi disagi a diversi cittadini sangavinesi costretti a spendere anche svariate centinaia di euro per cambiare le gomme alle auto e a chiedere una giornata di permesso da lavoro.

Sul fatto sono in corso le indagini serrate delle forze dell’ordine e in particolare dei carabinieri della stazione locale di San Gavino Monreale con il coordinamento del comando di Villacidro.

C’è un video in bianco e nero che potrebbe contribuire a fare chiarezza sulla vicenda in cui si vede una sagoma di una persona che si avvicina ad alcune delle auto che poi saranno vandalizzate.

