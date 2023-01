È un disagio che va avanti da troppo tempo. Così alle Poste di San Gavino Monreale il bancomat funziona a singhiozzo creando non pochi problemi agli utenti che si recano nello stabile di via Pascoli per prelevare il denaro in contanti o per compiere altre operazioni.

Le proteste sono continue e vibranti: «È assurdo – denuncia Eugenio Prugno – che questa situazione si verifichi ormai in maniera periodica. Abbiamo chiesto informazioni anche al personale dell’ufficio e di sicuro questo terminale del bancomat delle Poste andrebbe sostituito. Siamo costretti a recarci negli uffici postali di altri paesi per poter prelevare denaro in contanti. Questa situazione va avanti da diverse settimane e ad oggi non si intravede una soluzione. Chiediamo alla direzione delle Poste di intervenire per risolvere il problema in maniera definitiva».

