Si chiama Nicola, un bellissimo bimbo del peso di 2690 grammi, il primo nato del 2023 all’ospedale di San Gavino Monreale: il parto il 2 gennaio alle 4.31 del mattino, con grande felicità dei genitori Lidia Marongiu e Roberto Curridori, residenti ad Arbus.

Andando a guardare all’anno che si è appena concluso, il trend delle nascite nell’UOC Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale Nostra Bonaria si è mantenuto costante. E nonostante la chiusura forzata per quasi due mesi del nido a causa della carenza di pediatri, i parti registrati sono 354, in linea con quelli registrati nei 2 anni precedenti quando la struttura funzionò per tutti i 12 mesi.

I dati forniti dall’Agenas hanno visto l’UO diretta dal dottor Antonio Campiglio attestarsi al primo posto in Sardegna per la percentuale dei tagli cesarei primari (15 %) che nell’ultimo trimestre del 2022 è scesa ulteriormente al 14.8%, a fronte di una media nazionale del 21%.

Un secondo parametro di qualità raggiunto dal Punto Nascita di San Gavino è stata la alta percentuale di donne con storia di pregresso taglio cesareo che sono state accompagnate ad un parto naturale: ben il 18.7% a fronte di una media nazionale del 6.7%.

