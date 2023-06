San Gavino diventa sempre di più paese dei murales ed è stata appena terminata una nuova opera artistica di Manu Invisible, che è stata realizzata in via Santa Chiara all’angolo con via Regina Margherita. Un nuovo murale con una bella simbologia in un edificio che ha ospitato per anni il pittore Vittorio (per tutti Vitto) Serra, una persona fragile con una grande dignità. Nell’opera risalta la scritta “Considera” legata all’importanza di non dimenticare le persone fragili (i secondari).

Lo stesso Manu Invisible ha dato nel progetto le spiegazioni del suo lavoro: «Fragile: come l'incognita di vivere da svantaggiato. Maneggiare con cura: le diversità ci rendono tutti uguali. Non calpestare: la dignità altrui. Tenere rivolto verso l'alto: come la considerazione verso i più deboli. Scatola d'artista: non disperdere gli ideali nell'ambiente». Poi il simbolo internazionale con la scritta "Handle whit care", cioè maneggiare con cura, completa il significato dell'opera.

L’iniziativa si deve ai volontari dell’associazione “Skizzo” come ricorda il presidente Ivan Licari: «Questo lavoro è il secondo del 2023 a San Gavino e Manu Invisible, che viene nel nostro paese per la prima volta a realizzare un murale, è un nome molto importante nel panorama mondiale della street art e va ad arricchire il nostro progetto di riqualificazione urbana. Vogliamo continuare a crescere e donare bellezza, ma per fare in modo che questo sogno continui abbiamo bisogno dei sostenitori: il nostro progetto è tutto autofinanziato dalla comunità. San Gavino da anni accoglie turisti che arrivano da tutte le parti della Sardegna e non solo. A riempirsi di murales meravigliosi sono soprattutto i muri e le piazze più disagiate in un bellissimo progetto di riqualificazione urbana, che spinge i turisti ad addentrarsi anche nelle periferie, alla ricerca dell’arte moderna».

Gran parte dei murales sono stati, infatti, affidati ad artisti locali e internazionali e hanno trasformato intere facciate di palazzi in veri e propri capolavori da ammirare e fotografare. Le opere realizzate costituiscono un vero e proprio museo a cielo aperto, di grande impatto visivo.

