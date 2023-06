Restituire il decoro urbano alle strade di San Gavino, ai marciapiedi e alle piazze invase dalle erbacce e talvolta regno del degrado.

Così l’amministrazione comunale è al lavoro per ripulire tutti gli angoli del paese come evidenzia il sindaco Carlo Tomasi: «Stiamo lavorando da tempo e abbiamo già fatto numerosi interventi. Ora abbiamo ripulito tutto il comparto del quartiere di Nuraci, piazza Giovanni XXIII e le strade vicine, tutta la zona di santa Severa. Sappiamo che non mancano le lamentele tra i cittadini e che c’è ancora tanto da fare, ma le piogge dell’ultimo periodo non ci hanno certo aiutato. Siamo operativi con più imprese e operai comunali sia nelle strade interne che nelle periferie. Stiamo procedendo da settimane per migliorare il decoro della nostra comunità con gli sfalci, la pulizia dei canali e delle aree verdi. L’opera di pulizia procede senza sosta e pian piano arriveremo da tutte le parti, anche a noi piace il paese pulito e stiamo andando avanti con tutti i mezzi a nostra disposizione».

Di recente è stata liberata dalle erbacce anche l’area verde di via degli Ulivi in cui nascerà un’area fitness a due passi dal campo sportivo di Santa Lucia. Rimane ancora da pulire il lungo tracciato della vecchia ferrovia con i cittadini residenti che non dormono sonni tranquilli per il rischio di improvvisi incendi.

