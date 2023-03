Arriva a teatro lo spettacolo “Mer’e domu”, tratto dall’omonimo romanzo di Daniela Frigau ed edito da Amicolibro. L’appuntamento è per domenica 12 marzo alle 18.30 al Teatro comunale di San Gavino. La messa in scena è curata dalla giovane associazione di promozione sociale “Come.Te”, mentre la regia è firmata da Simonetta Concu e Lorenza Cavatorta.

Nel suo lavoro letterario, Daniela Frigau racconta le vicissitudini di Maria e Salvatore. Sono gli anni Cinquanta e in un paese della Sardegna si vivono situazioni di sopraffazione e violenza in una relazione di coppia partita da un matrimonio combinato. Condizione femminile ancora tristemente attuale.

«Mer’e domu – spiega la scrittrice e psicologa Daniela Frigau – nasce con l’obiettivo di sondare come la violenza venisse percepita nel passato. È un fenomeno antico perpetrato nell’indifferenza più totale. Dalla mia esperienza in un centro antiviolenza ho potuto constatare che purtroppo non è cambiato nulla». Alla prima di San Gavino seguiranno una serie di repliche in diversi teatri e istituti scolastici dell'isola. I biglietti possono essere prenotati al numero 3409099025.

