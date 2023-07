A San Gavino è fortissima la passione per le maschere e ora nel pieno della bella stagione arriva la seconda edizione del carnevale estivo, organizzato da Comune e Pro Loco.

L’appuntamento sarà il 15 luglio dalle 17 in poi nelle strade del paese per arrivare poi al raduno finale nella zona del Convento.

«Questa seconda edizione – spiega l’assessore ai grandi eventi Nicola Ennas – è la testimonianza che il progetto può svilupparsi e crescere oltreché rafforzare la collaborazione attiva dei gruppi storici, della Pro Loco e dell'amministrazione comunale. Dal punto di vista della promozione turistica legata alla cartapesta, il carnevale estivo può essere attrattivo per un target di visitatori stagionali che transitano nella nostra zona. La sopravvivenza del carnevale storico sangavinese è subordinata alla capacità di tramandare le tradizioni, ecco il senso dei laboratori con le scuole e del museo con l'esposizione permanente di abiti, video, foto e manufatti in cartapesta. In questa direzione si lavora per stimolare la comunità al fine di rinnovarsi e rinnovare l'entusiasmo e la passione. Nello stesso tempo vogliamo trovare nuovi canali di finanziamento per implementare il finanziamento comunale confluito nel contributi alla Pro Loco, garante in questi anni di essere strumento di continuità e affidabilità nella organizzazione».

Entusiasta anche la presidente della Pro Loco Antonella Caboni: «Il carnevale estivo sarà una grande festa per grandi e piccoli, con tanto colore, musica e divertimento. Ci saranno con i carri della musica i gruppi Fibra Ottica, Rewind e The Music Express. Come Pro Loco ci siamo sempre a disposizione per organizzare eventi per far rivivere il paese tutto l’anno e in particolar modo in estate».

© Riproduzione riservata