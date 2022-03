I carabinieri di San Gavino Monreale hanno denunciato in stato di libertà un 43enne casertano e un brasiliano del ’92, senza fissa dimora e di fatto irreperibile. I due, in concorso tra loro, hanno telefonato a un 62enne di San Gavino spacciandosi per dipendenti di una nota compagnia assicurativa e lo hanno convinto a effettuare un bonifico di 375 euro per la stipula di una polizza assicurativa Rca. Polizza che non è mai stata attivata.

