La comunità di Samassi saluta Padre Franco Murgia che dopo quattro anni lascia la parrocchia cittadina. Domani il suo ultimo giorno, prima dell’arrivo del nuovo parroco Don Ignazio Siddi.

Frate cappuccino, Padre Franco è arrivato a Samassi l’8 gennaio del 2019 diventando anche il direttore didattico dell’asilo parrocchiale, che comprende sia il nido sia la scuola dell’infanzia. Presto tornerà a Cagliari, dove si dedicherà al riposo ma portando sempre con sé i ricordi di questi anni trascorsi a Samassi: «Mi sono affezionato a questa comunità, le persone qui sono molto buone – racconta Padre Franco – Sono stato contento dell’accoglienza e della benevolenza ricevuta, tutto è andato bene nonostante i due anni difficili di pandemia. Sono tanti i ricordi belli che mi porterò dietro, tra questi quello di aver fatto io il catechismo per due anni in Chiesa perché a causa del Covid non era possibile riunirsi in oratorio, portando i ragazzi alla comunione e alla cresima».

«Padre Franco è sempre stato molto gentile e disponibile – così la sindaca Beatrice Muscas – Ci ha fatto sentire parte della comunità cristiana dimostrandosi sempre vicino a noi e aiutandoci. Lo salutiamo con tanto affetto».

© Riproduzione riservata