Grave lutto a Guspini per l’improvvisa scomparsa di Marcello Fanari, Assessore allo Sport, Politiche energetiche, Innovazione tecnologica e Personale.

Fanari, 60 anni, è morto all’improvviso in casa, per un malore fatale. Lascia la moglie Luana e tanti amici e familiari.

Il sindaco ha già disposto l’annullamento di tutte le attività istituzionali, incluse le riunioni di Giunta e di Consiglio già programmate.



Proclamato, inoltre, il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 16 marzo, durante la quale sono previsti i funerali. Tutte le società sportive sono anche invitate ad osservare un minuto di silenzio all’inizio delle gare di tutte le categorie previste il fine settimana.



«Mi riesce difficile trovare in questo momento le parole per commentare la scomparsa di un amico, di un compagno di tante battaglie politiche, di un instancabile collaboratore, di un cittadino impegnato a tutto tondo nella Comunità, nel lavoro e nel sociale», le parole del sindaco Giuseppe De Fanti. «A dimostrazione di ciò, da ieri notte, ricevo in continuazione decine di attestati di cordoglio da cittadini e cittadine, dalle società sportive e dagli amministratori dei Comuni del territorio».

«Marcello – prosegue De Fanti – sempre cordiale e garbato con tutti, anche a fronte di un atteggiamento a volte burbero, evidentemente ha lasciato un segno positivo di cui vogliamo fare tesoro. Non sarà facile i prossimi giorni riprendere le normali attività perché questo è un evento che ci ha feriti in modo importante, che ci fa vacillare e che ci spinge a rivalutare diversamente le priorità. A nome di tutta l’Amministrazione e dei dipendenti comunali voglio porgere un caro abbraccio a Luana, ai familiari e amici, ai quali ci sentiamo sinceramente e affettuosamente vicini».



(Unioneonline)

© Riproduzione riservata