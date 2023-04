Un 40enne di Guspini, già denunciato in passato per stalking nei confronti della ex compagna, è stato deferito alla Procura di Cagliari per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della donna disposto dal Tribunale.

Per assicurarsi che non si recasse nei luoghi frequentati dalla donna l’uomo era anche sottoposto all’applicazione di dispositivo elettronico anti stalking, ma ciò nonostante il 40enne si è palesato in un bar di Guspini, dove si trovava la ex.

Alla vista dell’uomo, quest’ultima si è allontanata per evitare il contatto molesto. Poi è scattata la segnalazione alle autorità, con l’intervento dei carabinieri.

(Unioneonline/l.f.)

