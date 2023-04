Guspini e Gonnosfanadiga potranno contare su un finanziamento di 650mila euro a testa per interventi di riqualificazione idrica ed efficientamento della rete.

Lo ha sancito, con l’approvazione dei due progetti redatti dai tecnici di Abbanoa Spa, l’Egas, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna che ha dato il via libera al Gestore per procedere con le procedure per l’appalto dei lavori.

Entrambi gli interventi saranno finanziati dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014–2020, nell’ambito di uno stanziamento di 68 milioni di euro per la realizzazione di "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione della risorsa idrica potabile" in Sardegna.

Nel comune di Guspini verranno posati oltre 700 metri di nuove condotte in ghisa sferoidale, con i relativi allacci, e i lavori interesseranno nel dettaglio via Longo, via Lussu, via I Maggio e via Sen. Cavallera. Le opere da realizzarsi hanno come finalità quella di assicurare sensibili riduzioni delle perdite e una maggior razionalizzazione del funzionamento dell’intero sistema idrico nel centro abitato di Guspini.

A Gonnosfanadiga, invece, dove si registra una dispersione idrica che supera la soglia del 60%, si lavorerà sulla condotte posate lungo la viabilità principale che costituisce anche la dorsale per l’alimentazione idrica del centro abitato: saranno quindi realizzati gli adeguamenti sugli attraversamenti della S.S. 196 e si procederà, inoltre, al rifacimento dell’impermeabilizzazione delle vasche del serbatoio Sa Serocca.

«Tutte le comunità dell’Isola devono poter ricevere risposte concrete – ha commentato il presidente dell’Egas Fabio Albieri - obiettivo dell’Egas è poter restituire pari diritti ad ogni territorio. Vigiliamo per garantire il miglior servizio idrico possibile».

