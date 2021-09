Quando non gli hanno voluto dare il metadone, ha dato di matto prendendo a calci e pugni una macchina.

E’ successo a Guspini, come raccontato da un infermiere 54enne del posto che ha sporto denuncia (era lui il proprietario dell’auto). Un 53enne, disoccupato, tossicodipendente di Villacidro, ben noto alle forze dell'ordine, si era presentato al Serd (Servizio per le Dipendenze) di Guspini per ottenere una dose di metadone.

Il personale sanitario glielo aveva però negato, perché la sostanza richiesta era decisamente di più rispetto a quanto previsto. Quindi il 53enne, in cura in quella struttura sanitaria, si è accanito sull’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Ora sarà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per danneggiamento e minaccia.



