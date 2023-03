Si è svolta ieri all'Ippodromo di Villacidro la prima tappa del Campionato regionale di Endurance Pony, disciplina sportiva dedicata a cavalieri e cavallerizze giovani e giovanissimi. Il pubblico ha visto disputare quattro differenti gare: la categoria Elite, un percorso da 10,5 Km per cavalieri dagli 8 ai 14 anni , la categoria B da 7 Km, la categoria A dai 5 ai 12 anni con un percorso da 3,5 Km e la categoria Avviamento da 2,2 Km, dedicata a bambini dai 5 ai 14 anni che si stanno avvicinando per la prima volta a questo sport. Sono stati 17 i partecipanti totali per i quattro percorsi.

La responsabile in loco della gara, veterinaria e tecnico sportivo Cristiana Cantagalli indica che il percorso dell'Ippodromo «È particolarmente adatto per i giovani cavalieri, che ancora non possono svolgere le gare di Endurance su strada. L'anello dell'ippodromo è percorso più volte, a seconda della tipologia di gara". "Questa è la prima gara di pony che organizziamo a Villacidro, è valida per le qualificazioni nazionali per le Ponyadi, la competizione di pony in cui si partecipa con varie discipline Fise, ovvero la Federazione Nazionale Sport Equestri riconosciuta dal Coni».

«Tutti i cavalli - conclude Cantagalli – sono sottoposti a visita veterinaria prima e dopo le gare, per verificare che i loro parametri siano in linea con gli standard richiesti dal regolamento. Per il 2023 sono previste 7 tappe pony di campionato regionale più le eventuali tappe nazionali».

I giovani vincitori delle quattro gare sono Rebecca Cuccuru (12 anni) per l'Elite, Emma Pinna (12 anni) per la categoria B, Andrea Minutti (8 anni) unico partecipante per la categoria A e Claudia Spano (10 anni) per l'Avviamento. La giornata, dedicata agli appassionati di sport equestri è stata organizzata dall'associazione Karalis Horse in collaborazione con Fise Sardegna, Villacidro Ippodromo e Parco e il Comune di Villacidro.

