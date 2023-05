«Era caduto nel nostro territorio, con un ala spezzata e da solo. Lo abbiamo salvato e ora è in cura a Monastir».

È la storia del fenicottero rosa che ieri è caduto nelle campagne sorresi. A trovarlo sarebbe stato un agricoltore che subito ha chiamato le autorità competenti.

«A prenderlo in carico è stato il capitano dei barraccelli, Pier Paolo Pistis», racconta il sindaco Massimo Pinna. «In attesa della forestale è stato proprio lui a curarsi del fenicottero. Aveva un'ala spezzata e forse non volerà più».

Il capitano lo avrebbe tenuto a casa per le 24 ore successive, fino all'arrivo della forestale. «Lo hanno portato a Monastir dove ora si trova. Non so se volerà più», chiude il sindaco Pinna. «Abbiamo contattato anche il parco di Molentargius. Ora vedremo, l'importante è che attualmente stia bene».

