Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Villacidro per truffa aggravata. Le indagini sono nate dopo la vicenda di cui è rimasta vittima una 60enne che, cercando pezzi di ricambio per la propria auto, si è imbattuta in un annuncio pubblicato su un noto sito internet. Avuti contatti col venditore, si sono accordati per un versamento di 230 euro su una carta Postepay ma la merce non è mai stata consegnata.

Risalendo al movimento del denaro, i militari hanno individuato il materiale utilizzatore della carta, un 23enne residente a Caivano (Napoli), e a un 34enne del Bangladesh, probabilmente il titolare prestanome della Sim usata dal primo per i contatti telefonici.

