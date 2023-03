Intervento del Corpo forestale sul Monte Linas.

Domenica sera è partita la richiesta di soccorso per un escursionista che, mentre faceva una passeggiata a Monti Mannu, Cascate Muru Mannu, non aveva fatto rientro con la sua comitiva.

La pattuglia della Stazione Forestale di Villacidro, in quel momento in servizio nelle campagne di Gonnosfanadiga, si è subito recata sul posto e ha rintracciato l’escursionista vicino ai locali del cantiere di Forestas, in località Ovile Linas.

L’uomo era in buone condizioni, seppure stanco perché aveva camminato molto nel tentativo di trovare la via del ritorno.

La pattuglia del Corpo forestale l'ha quindi accompagnato in località Monti Mannu, nei locali del cantiere forestale, dove lo attendevano i familiari.

Il Corpo Forestale «raccomanda agli appassionati escursionisti di dotarsi sempre di un’attrezzatura idonea e delle mappe dei luoghi, di controllare le previsioni meteorologiche e l’orario del tramonto, di studiare attentamente il percorso dell’escursione e non lasciare mai il proprio gruppo. Informazioni utili per tutti gli escursionisti sono disponibili consultando il sito istituzionale Sardegnasentieri».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata