Oltre 500 ragazzi delle scuole superiori del territorio hanno partecipato al format “10 Storie” curato dalla Caritas della diocesi di Ales-Terralba, che ha la sua sede a San Gavino.

Si tratta di dieci appuntamenti, con altrettanti ospiti, provenienti da diversi ambiti, tra i quali la cantante Maria Giovanna Cherchi, l’oncologa Maria Chiara Cau, il direttore di Coro Tobia Tuveri, il campione di karate e avvocato Gino Emanuele Melis, la direttrice del banco alimentare del Lazio Monica Tola, per raccontare storie di persone che hanno coltivato passioni e inseguito sogni con impegno e dedizione. Così il Centro Pastorale diocesano di San Gavino si trasforma in un set televisivo per dar vita ad una ricca serata che coinvolge i ragazzi. Dopo un piccolo approfondimento sulla mission della Caritas, si susseguono giochi e lavori di gruppo per riflettere sul valore delle scelte e sulla vita. I ragazzi, pieni di entusiasmo, si confrontano tra loro e insieme offrono proposte e soluzioni da presentare in plenaria. Un modo per conoscerli meglio, ascoltare i loro bisogni e le loro storie.

